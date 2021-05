L'actu en dessin : la liberté de la presse malmenée en Afrique

© Branda, Cartooning for Peace

La liberté de la presse a été mise à mal par la pandémie de Covid-19 en 2020 en Afrique, selon Cartooning for Peace et Reporters sans frontières, avec une forte recrudescence des exactions à l'encontre des journalistes.

En Afrique, les journalistes africains ont subi en 2020 la crise du Covid-19 de plein fouet, indique Reporters sans frontières (RSF). Trois fois plus d'agressions et d'arrestations ont été enregistrées par l'ONG entre le 15 mars et le 15 mai par rapport à la même période l'année précédente.

"Les périodes électorales et les manifestations s’accompagnent régulièrement d’exactions contre les journalistes", indique RSF et on assiste encore fréquemment à des "pratiques de censure", sous forme de coupure d'Internet dans certains pays.

Cette caricature de Brandan Reynolds pour Cartooning for Peace, illustre la difficulté d'exercer les métiers de presse sur le continent africain.

Les œuvres de ce dessinateur d'Afrique du Sud sont publiées quotidiennement par le Business Day depuis 2002, mais aussi l’hebdomadaire Weekend Argus et Rapport, le journal du dimanche en afrikaans. Il est le lauréat du prix Sikuvile Journalism Award for Editorial Cartooning, de la Standard Bank d’Afrique du Sud, en 2013.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

