En RD Congo, intense activité soudaine du volcan Nyiragongo

Le célèbre volcan Nyiragongo, près de la ville de Goma, dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), est entré, samedi 22 mai, en soudaine activité, a constaté un correspondant de l'AFP.

De fortes émanations de lumière rougeoyante sortant du cratère étaient visibles depuis Goma, alors qu'une odeur de souffre était perceptible dans la ville, située sur le flanc Sud du volcan, sur les rives du lac Kivu, a-t-il constaté.

Aucune coulée de lave n'était cependant visible, ni tremblement de terre ressenti. Mais des mouvements de panique pouvaient être observés en ville, où les habitants rentraient chez eux précipitamment ou observaient avec inquiétude le cratère en activité dominant la ville.

Premiers mouvements de panique

"Le ciel est devenu rouge. Il y a une odeur de souffre. Au loin on observe des flammes géantes sortir de la montagne. Mais il n'y a pas de tremblement de terre. Puis les sirènes n'ont pas hurlé jusque-là", a déclaré à l'AFP une habitante de Goma au téléphone, Carine Mbala.

L'électricité a été coupée dans la ville, ou des premiers mouvements de panique pouvaient être observés, des dizaines de personnes, souvent en famille, se dirigeant à pied, à moto ou en voiture vers la frontière rwandaise toute proche.

La dernière éruption du mont Nyiragongo, l'un des volcans les plus actifs d'Afrique, remontait à 2002. Elle avait fait 250 morts et 120 000 sans-abri à Goma. Ses coulées de lave sont parmi les plus rapides au monde, a souligné Dario Tedesco.

Les vulcanologues observaient depuis cinq ans la même activité du volcan que lors des périodes ayant précédé ses éruptions de 1977 et 2002.

Avec AFP

