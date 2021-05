Mali : le président et le Premier ministre emmenés au camp militaire de Kati

Le président et le Premier ministre de transition maliens, Bah Ndaw et Moctar Ouane, ont été conduits lundi sous la contrainte par des soldats au camp militaire de Kati, près de Bamako. Cet apparent coup de force intervient après la formation d'un nouveau gouvernement.

Situation confuse au Mali. Quelques heures après avoir annoncé la formation d'un nouveau gouvernement, lundi 24 mai, le Premier ministre de transition Moctar Ouane et le président Ban Ndaw ont été escortés par des soldats au camp militaire de Kati, près de Bamako.

"Le président et le Premier ministre sont ici à Kati pour des affaires les concernant", a dit un haut responsable militaire. Un responsable du gouvernement, s'exprimant aussi sous le couvert de l'anonymat étant donné le caractère sensible de ces informations, a confirmé que les chefs de l'exécutif de transition avaient été conduits à Kati, haut lieu de l'appareil militaire malien.

Bamako bruissait de rumeurs difficilement confirmables et des missions internationales ont diffusé des messages de prudence. La capitale, qui avec le Mali a connu le 18 août 2020 son quatrième coup d'État depuis l'indépendance, présentait cependant un air de relative normalité lundi soir.

Les colonels avaient installé au bout de quelques semaines des autorités de transition, dont un président Ban Ndaw – militaire retraité – et un gouvernement dirigé par Moctar Ouane, un civil, et s'étaient engagés, de mauvais gré et sous la pression de la communauté internationale, à rendre le pouvoir à des civils élus au bout de 18 mois, et non pas trois ans comme ils l'estimaient nécessaire.

Confronté à une contestation politique et sociale grandissante, le Premier ministre a présenté il y a dix jours la démission de son gouvernement et a été reconduit immédiatement dans ses fonctions par le président de transition Ndaw, avec la mission de former une équipe d'ouverture.

La grande inconnue était la place qui serait faite aux militaires, en particulier aux proches de l'ancienne junte, et l'inquiétude est allée grandissant ces derniers jours que les colonels ne se satisfassent pas des choix de Moctar Ouane.

Dans le gouvernement annoncé par la présidence de transition, des militaires détiennent toujours les ministères de la Défense, de la Sécurité, de l'Administration territoriale et de la Réconciliation nationale.

