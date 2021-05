Emmanuel Macron au Rwanda jeudi pour ouvrir "une nouvelle page"

Le président français se rend jeudi et vendredi au Rwanda pour tenter de normaliser des relations empoisonnées depuis plus d'un quart de siècle par le rôle de la France dans le génocide de 1994.

Publicité Lire la suite

La "nouvelle page" souhaitée par l’Élysée entre la France et le Rwanda s’ouvre jeudi. Le président français Emmanuel Macron est attendu le 27 mai au Rwanda avec l'ambition de normaliser enfin des relations bilatérales empoisonnées depuis plus d'un quart de siècle par le rôle joué par la France dans le génocide des Tutsi de 1994.

Ce court déplacement au "pays des mille collines" s'ouvre dans un climat d'optimisme aussi bien à Paris qu'à Kigali.

Emmanuel Macron a affirmé la semaine dernière qu'il aura "à cœur d'écrire une nouvelle page" entre la France et le Rwanda, deux pays qui, selon son homologue Paul Kagame, "ont désormais l'opportunité" de "créer une bonne relation".

Cette visite devrait consacrer l'"étape finale de normalisation des relations", résume la présidence française.

Le Débat de France 24 - mercredi 7 avril 2021 © France 24 40:52

Une "mémoire pacifiée", "une relation renouée"

Se rendre au Rwanda est "un acte particulièrement fort pour le président de la République" et "c'est le signe (...) d'une mémoire pacifiée, d'une relation renouée", a souligné le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, mercredi.

"C'est la preuve que la volonté du président de la République de regarder notre histoire, notre passé, en face et en toute transparence est la meilleure manière d'avancer", a-t-il ajouté à l'issue du Conseil des ministres.

Emmanuel Macron aura à trouver les mots justes dès son arrivée jeudi matin à Kigali pour son premier déplacement lointain depuis le début de la crise du Covid-19. Il se rendra directement au Mémorial du génocide, situé à Gisozi, un quartier de la capitale, où sont inhumés les restes de plus de 250 000 victimes.

Au cours de ce moment de "solennité particulière", selon l'Élysée, il prononcera un discours très attendu en s'adressant notamment aux "rescapés" de ce génocide qui a fait plus de 800 000 morts, essentiellement au sein de la minorité tutsi, entre avril et juillet 1994.

Certaines associations attendent que le président exprime, au nom de la France, des "excuses" pour le rôle joué par Paris entre 1990 et 1994. "Des excuses ne peuvent venir à la demande. Elles doivent être sincères. Ce n'est pas à moi, ou à quiconque, de demander des excuses", a estimé Paul Kagame dans un récent entretien au Monde.

Un rapport "accablant"

Précédent président à s'être rendu à Kigali, en 2010, Nicolas Sarkozy n'avait pas été aussi loin : il avait reconnu de "graves erreurs" et "une forme d'aveuglement" des autorités françaises ayant eu des conséquences "absolument dramatiques".

Malgré ces déclarations, les relations entre Paris et Kigali sont depuis restées difficiles, passant par des phases de fortes tensions.

À son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron relance le travail de rapprochement, notamment en développant de bonnes relations avec Paul Kagame, qui se présente en champion africain de l'environnement et du numérique.

Après l'élection – avec le soutien de Paris – de la Rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, une nouvelle étape est franchie avec la remise en mars du rapport dirigé par l'historien Vincent Duclert sur le rôle de la France dans le génocide.

Ce rapport conclut aux "responsabilités lourdes et accablantes" et à l'"aveuglement" du président socialiste de l'époque François Mitterrand et de son entourage face à la dérive raciste et génocidaire du gouvernement hutu que soutenait alors Paris.

"Je peux m'accommoder" de ces conclusions, qui écartent la "complicité" de la France, a commenté Paul Kagame, qui dirigeait en 1994 la rébellion tutsi ayant mis fin au génocide.

🔴 #Rwanda : la déclaration censurée de Michel Rocard sur le rôle de la France



C’est un document inédit, ou du moins curieusement effacé, qu’a pu se procurer @Libe à la veille d’une visite qualifiée d’historique d’Emmanuel Macron, jeudi, au Rwanda ⬇️ https://t.co/25A2TyLpGI — Libération (@libe) May 26, 2021

Normalisation

Le quotidien français Libération a pour sa part publié mercredi une "déposition" écrite de Michel Rocard, ancien Premier ministre de François Mitterrand, dans laquelle il avait critiqué en 1998 la politique française au Rwanda avant et durant le génocide des Tutsi.

Pour concrétiser la normalisation, les deux présidents pourraient s'entendre sur le retour d'un ambassadeur français à Kigali, où le poste est vacant depuis 2015.

Une autre étape sera l'inauguration par Emmanuel Macron du "centre culturel francophone" de Kigali, un établissement qui "aura vocation à faire rayonner non seulement la culture française mais aussi toutes les ressources de la francophonie, notamment des artistes de la région", selon la présidence.

Car, pour Paris, il s'agit d'envoyer un message global d'ouverture à la jeunesse africaine, qui peine à être convaincue de la volonté de l'ancienne puissance coloniale de tourner la page de la "Françafrique".

Plus ouvert que ses prédécesseurs vers l'Afrique anglophone, Emmanuel Macron est ensuite attendu vendredi en Afrique du Sud pour une courte visite axée sur la lutte contre la pandémie de Covid-19 et la crise économique qu'elle provoque.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne