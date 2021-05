Les dirigeants ouest-africains se penchent à nouveau sur le sort du Mali

L'ancien président nigérian et médiateur dans la crise malienne, Jonathan Goodluck, à Bamako, le 25 mai 2021. © Michele Cattani, AFP

Les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) se réunissent dimanche à Accra pour évoquer la situation au Mali et prendre d'éventuelles sanctions contre la junte militaire responsable d'un deuxième coup d'État contre le pouvoir civil en moins d'un an.