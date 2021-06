Burkina Faso : des milliers de manifestants dénoncent le laxisme des autorités

Des milliers de personnes ont manifesté samedi à Dori, dans le nord du Burkina Faso, pour dénoncer "l'inaction" des autorités, après le massacre de Solhan qui a fait 160 mort dans le nuit du 4 au 5 juin. Reportage de Kalidou Sy.

"Non au deuil sans fin" pouvait-on lire samedi sur les pancartes de manifestants rassemblés à Dori, dans le nord du Burkina Faso, pour dénoncer "l'inaction" des autorités, après le massacre 160 personnes dans le village de Solhan, perpétré dans la nuit du 4 au 5 juin.

Les manifestants se sont rendus devant les bureaux du gouverneur où ils ont remis un document exigeant une série de mesures urgentes, a expliqué Yaya Dicko, un des organisateurs. "Nous attendons du gouvernement des actions concrètes pour nous sécuriser. Malgré certaines mesures comme le couvre-feu, il y a toujours des attaques, des vols, et des viols", a témoigné Awa Diallo.

Pays pauvre du Sahel, le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières de groupes jihadistes, dont le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (affilié à Al-Qaïda) et le groupe Etat islamique au Grand Sahara.

