REPORTAGE

Au Soudan, les villageois participent à la protection de leur patrimoine archéologique en danger

Au Soudan, le gouvernement mise sur la formation de la population pour contribuer aux fouilles archéologiques et les protéger des pilleurs, mais aussi de la négligence des agriculteurs. © France 24

Texte par : Elodie COUSIN | Bastien RENOUIL 7 mn

Au Soudan, où les sites archéologiques se trouvent menacés par les pilleurs et les agriculteurs négligents, les villageois sont formés de génération en génération pour participer aux fouilles et les protéger. Une manière de prendre conscience de l'importance du travail des archéologues, et de se réapproprier leur propre patrimoine.