Côte d'Ivoire : Laurent Gbagbo rend visite à son ancien rival Henri Konan Bédié

Henri Konan Bédié offre un œillet à Laurent Gbagbo alors qu'il l'accueille dans sa résidence de la ville de Daoukro, en Côte d'Ivoire, le 10 juillet 2021. © Issouf Sanogo, AFP

Longtemps rivaux politiques, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié se sont rencontré samedi devant plusieurs centaines de militants et cadres du parti. De retour après dix ans d'absence, le mot d'ordre, pour Laurent Gbagbo, est à l'union, à l'image des nombreux t-shirts, pagnes et banderoles des militants présents à Daoukro.