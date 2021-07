Afrique du Sud : le président Ramaphosa dénonce une violence "provoquée et planifiée"

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dénoncé, vendredi 16 juillet, une violence "provoquée et planifiée" après une semaine de pillages et d'incendies dans le pays. © AFP

Depuis le 9 juillet et l'arrestation de l'ancien président Jacob Zuma, l'Afrique du Sud est en proie à des émeutes et des pillages. En visite dans l'est du pays où ces violences ont commencé, le président Cyril Ramaphosa a dénoncé vendredi des troubles "planifiés".