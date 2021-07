Barrage controversé sur le Nil : l'Éthiopie a terminé la deuxième phase de remplissage

Vue aérienne du Grand barrage de la Renaissance sur le Nil à Guba, dans le nord-ouest de l'Éthiopie, prise le 20 juillet 2020. © Adwa Pictures, AFP (archives)

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

L'Éthiopie est arrivée au bout de la deuxième phase de remplissage de son mégabarrage controversé sur le Nil. Ce dernier, censé devenir la plus grande infrastructure hydroélectrique d'Afrique une fois achevé, est à l'origine d'un conflit diplomatique entre Addis Abeba et les pays en aval, l'Égypte et le Soudan.