Maroc : le journaliste et défenseur des droits humains Omar Radi condamné à six ans de prison

Des manifestants appelant à la libération des journalistes détenus Omar Radi et Suleiman Raissouni, dans le centre-ville de Rabat, au Maroc, le mardi 25 mai 2021. © Mosa'ab Elshamy, AP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Une cour de Casablanca a condamné, lundi, le journaliste et défenseur des droits humains marocain Omar Radi à six ans de prison dans une double affaire d'"espionnage" et de "viol".