Covid-19 : l’Algérie étend son couvre-feu et durcit les restrictions sanitaires

Couvre-feu étendu, salles de sport et plages fermées... L’Algérie a annoncé une série de mesures restrictives dimanche et promis d'accélérer la campagne vaccinale pour lutter contre la propagation du variant Delta.

L’Algérie durci sa politique sanitaire face à la recrudescence des contaminations provoquée par la propagation rapide du variant Delta. Le gouvernement a décidé, dimanche 25 juillet, d'étendre le couvre-feu de 20 h à 06 h (jusqu'ici de 23 h à 04 h) à compter de lundi, pour une durée de 10 jours, dans 35 des 58 wilayas (préfectures) du pays, dont Alger, selon un communiqué publié à l'issue d'un conseil des ministres. Cette décision s'accompagne de nouvelles mesures restrictives visant les activités de loisirs, en pleines vacances d'été et au moment où l'Algérie connaît une canicule.

Salles de sport, maisons des jeunes, centres culturels, espaces récréatifs et surtout les plages seront fermés dans les 35 préfectures concernées. Cafés et restaurants ne pourront plus servir à table et devront se limiter uniquement à la vente à emporter. Enfin, les transports urbains publics et privés seront suspendus durant les week-ends sur l'ensemble du territoire.

Le président Abdelmadjid Tebboune a préconisé "l'augmentation du taux de vaccination dans les wilayas à forte densité démographique, étant les premiers foyers de contamination", précise le communiqué. Il a enjoint au gouvernement de parvenir à "l'objectif immédiat de vacciner 2,5 millions de personnes à Alger et 50 % des populations des wilayas d'Oran, Constantine, Sétif et Ouargla", les régions les plus touchées.

L'Algérie a reçu à ce jour 7,7 millions de doses de vaccins - russe (Spoutnik V), suédo-britannique (AstraZeneca) et chinois (Sinovac et Sinopharm) - pour une population de 44 millions d'habitants. Les épidémiologistes estiment qu'il faudrait vacciner au moins 20 millions d'Algériens pour arriver à l'immunité collective.

Production de vaccins chinois et russes

Selon le ministère de l'Industrie pharmaceutique, l'Algérie devrait commencer à produire localement le vaccin chinois Sinovac. Des experts chinois sont arrivés, vendredi, afin d'inspecter les équipements et les matériels destinés à la production du Sinovac dans une usine du groupe pharmaceutique étatique Saidal, à Constantine (nord-est).

Il y a quelques mois, Alger avait annoncé que le vaccin russe Spoutnik V allait être produit sur le territoire à partir de septembre. De son côté, l'Institut Pasteur d'Algérie a annoncé, dimanche, sur sa page Facebook, qu'au "15 juillet, le variant Delta a supplanté tous les autres variants circulant jusque-là, représentant 71 % des virus en circulation". L'Institut prévoit "un taux supérieur à 90 % dans les semaines à venir".

Le pays le plus peuplé du Maghreb est confronté à une nette hausse des contaminations depuis plusieurs semaines, tandis que les services hospitaliers sont saturés et le personnel médical éprouvé. Certains grands hôpitaux manquent d'oxygène en raison notamment de problèmes de gestion des stock et de distribution. Le record quotidien d'infections a ainsi été battu vendredi, avec 1350 cas, selon le ministère de la Santé.

Officiellement, quelque 160 000 cas de coronavirus et plus de 4 000 décès ont été enregistrés en Algérie depuis le début de l'épidémie fin février 2020. Tous les rassemblements publics - notamment à l'occasion des mariages et des circoncisions mais aussi les manifestations politiques - restent interdits partout sur le territoire. L'organisateur d'un mariage très fréquenté à Jijel (est), dénoncé sur les réseaux sociaux, a été arrêté et condamné à 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, selon les médias locaux.

