Essais nucléaires en Algérie : un contentieux mémoriel majeur avec la France

L'entrée de l'ancien site français d'essais nucléaires de la montagne Tena Fila, à Ain Ekra, à 2 000 kilomètres au sud d'Alger, le 25 février 2010. © Fayez Nureldine, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 8 mn

La problématique des essais nucléaires français ne concerne pas seulement la Polynésie française, où Emmanuel Macron a reconnu mardi à Papeete la "dette" de la France dans ce dossier sensible. Entre 1960 et 1966, l'armée française a en effet procédé à 17 essais nucléaires dans le Sahara algérien. En Algérie, la France est accusée de ne pas agir suffisamment pour identifier et décontaminer les lieux d'enfouissement des déchets nucléaires.