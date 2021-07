En Centrafrique, au moins six civils tués dans l'attaque d'un village par des rebelles

Une patrouille de la Minusca sécurise un rond-point, au lendemain de l'élection du président sortant, Faustin Archange Touadéra, à Bangui, le 5 janvier 2021. © Florent Vergnes, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

L'attaque d'un village du Nord-Ouest de la Centrafrique par des rebelles a fait six victimes civiles, samedi, a annoncé la Mission des Nations unies en Centrafrique (Minusca). Lundi, une attaque lancée par des rebelles avait blessé un Casque bleu et tué un soldat centrafricain à Obo, à 900 km à l'Est de Bangui.