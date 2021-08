Algeriaisburning : en Algérie, la société civile s'organise pour lutter contre les incendies

De la fumée s'échappe du haut d'une colline envahie par un incendie en Kabylie, à l'est de la capitale Alger, le 10 août 2021.

Des dizaines de convois convergent vers le nord de l'Algérie, toujours en proie à de violents incendies, mercredi, transportant des produits de première nécessité et du matériel médical. À l'origine de cette initiative : une vague de solidarité citoyenne qui s'exprime majoritairement sur les réseaux sociaux.

Des dizaines de personnes donnent des bouteilles d'eau, des vêtements et des produits d'hygiène à des bénévoles, qui les disposent ensuite dans des camions en direction de la Kabylie : ces images se multiplient sur les réseaux sociaux, mercredi 11 août. Alors que le nord de l'Algérie est touché depuis trois jours par de violents incendies, les initiatives citoyennes se multiplient pour venir en aide aux sinistrés.

Les premiers feux se sont déclarés lundi soir dans plusieurs régions du nord de l'Algérie, notamment à Tizi Ouzou, ville de 1,2 million d'habitants. Depuis, ces derniers n'ont cessé de se propager. Mercredi, selon le porte-parole de la protection civile, Nassim Barnaoui, relayé par le média algérien TSA, 69 foyers d'incendie étaient encore actifs, dans 17 wilayas.

Sur les réseaux sociaux, les nombreuses vidéos qui circulent montrent des scènes d'apocalypse. Les villes de Sétif, Bejaïa, Khenchela ou encore Blida et des villages alentour se retrouvent encerclés par les flammes. La végétation et les troupeaux sont décimés, et les habitants forcés à fuir pour se mettre en sécurité.

Au total, 65 personnes sont mortes dans ces feux, selon un nouveau bilan de la télévision nationale. Le pire drame est survenu mardi, en fin de journée, quand 28 militaires ont péri alors qu'ils évacuaient des villageois menacés par les flammes, dans les montagnes de Bejaïa et Tizi Ouzou.

Des dizaines de convois citoyens

Face à ces images terrifiantes, une vague de solidarité s'est rapidement mise en place dans le pays, s'organisant principalement via les réseaux sociaux. Les appels aux dons se comptent par centaines, chacun d'entre eux relayés par des dizaines d'internautes qui communiquent sur les points de dépôt et des listes de produits nécessaires.

Mercredi, de nombreux convois transportant ces dons et venant de différentes villes d'Algérie convergent ainsi vers le nord remplis de produits de première nécessité.

Haizer (Bouira) actuellement.

D'autres internautes s'affairent, quant à eux, à relayer des informations quant à la situation sur place, alertant sur les zones à éviter et mettant en garde contre de fausses informations.

Certains relaient aussi des appels à l'aide alors que des coupures de courant ont été constatées et que de nombreuses personnes restent injoignables dans les zones sinistrées.

"On vient de recevoir un appel , les citoyens bénévoles et les pompiers qui luttent d'arrache pied contre les incendies à Ath Ouaneche et à Alma ont besoin d'eau fraîche", explique ainsi internaute, fournissant un numéro à contacter pour aider.

"Un manque de médicaments au niveau de l'hôpital de Douera, où les blessés ont été évacués", peut-on encore lire dans un autre message.

Un manque de médicaments au niveau de l'hôpital de douera ,où les blessés ont été évacués

Des records de chaleur

L'Algérie est touchée chaque année par des feux de forêt. En 2020, 44 000 hectares de végétation étaient ainsi partis en fumée. Mais les incendies de cet été sont d'une violence inédite, attisés par une canicule extrême et des vents persistants.

Selon les services météorologiques algériens, cette chaleur extrême devrait par ailleurs se poursuivre jusqu'en fin de semaine avec des températures dépassant 35°C et pouvant atteindre jusqu'à 47°C dans certaines zones, notamment dans le nord. Des prévisions particulièrement inquiétantes qui laissent craindre que les incendies perdurent encore pendant plusieurs jours.

Si la canicule favorise certainement l'essor de ces feux, les autorités algériennes ont cependant évoqué une origine criminelle, sans toutefois donner aucune précision. Mardi, au moins quatre personnes accusées d'être responsables des incendies ont été arrêtées : un à Annaba, selon l'agence de presse algérienne APS, et trois à Médéa, selon la radio publique algérienne.

Déjà fragilisé par le Covid-19

Cette nouvelle crise intervient alors que le pays est déjà fortement éprouvé par la pandémie de Covid-19. Depuis le début de l'été, il subit un pic des contaminations et fait face à des hôpitaux submergés et manquant cruellement de matériel.

Déjà, une forte solidarité de la société civile s'était mise en place avec de nombreuses initiatives citoyennes. Des industriels, notamment du secteur agroalimentaire, avaient, par exemple, accepté de financer des dizaines de générateurs d’oxygène. Plusieurs cagnottes avaient aussi fleuri, permettant de récolter parfois jusqu'à 50 000 euros, rappelle le journal Le Monde.

De son côté, le gouvernement, déjà accusé d’avoir mal anticipé ce rebond épidémique, est désormais pointé du doigt pour la gestion de ces incendies. Plusieurs voix, notamment le leader du parti d'opposition le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Mohcine Belabbas, ont haussé le ton, dénonçant un manque de moyens pour les secours et voyant cette mobilisation citoyenne comme une façon de pallier une défaillance de l'État.

Mardi soir, le Premier ministre, Aïmène Benabderahmane, a cependant fait savoir que l’Algérie était en contact avec l'Union européenne pour affréter des avions spécialisés dans la lutte contre les incendies. En France, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, a quant à lui déjà affirmé que le pays "se tient prêt à apporter son appui".

Le choc de la diaspora à l'étranger

Et comme pour lutter contre le Covid-19, les Algériens peuvent compter sur le soutien de la diaspora algérienne à l'étranger. Sur les réseaux sociaux, au milieu des messages de soutien partagés sous le mot-clé #prayforAlgeria, ils sont nombreux à proposer leur aide.

"Une grande pensée pour l’Algerie qui souffre énormément", a ainsi réagi le joueur de football algérien Kader Rahim.

En France, plusieurs associations ont déjà annoncé mettre en place des collectes à destination de l'Algérie. "Infos pour l'Île-de-France : une collecte est organisée à la mosquée d'Argenteuil : produits médicaux mais d'autres dons utiles peuvent être acceptés (biberons, etc) Un vol vers l'Algérie ce lundi et d'autres seront organisés", annonce ainsi une internaute sur Twitter.

