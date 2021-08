La Zambie élit son président sur fond de crise économique

Sur les 16 candidats à la présidentielle qui s'affrontent jeudi en Zambie, les deux favoris sont les ennemis jurés Edgar Lungu, le président sortant, et Hakainde Hichilema, un homme d'affaires autodidacte et charismatique.

En Zambie, les électeurs doivent choisir jeudi 12 août leur président entre le sortant Edgar Lungu et son rival de toujours Hakainde Hichilema, à l'issue d'une campagne tendue, centrée sur l'économie du premier pays africain à avoir fait défaut sur sa dette.

Les deux principaux prétendants ont sillonné depuis mai le pays enclavé d'Afrique australe, riche en cuivre, en dépit d'une campagne limitée par les restrictions liées à la pandémie de coronavirus.

Quatorze autres candidats sont également en lice mais la course se joue essentiellement entre Edgar Lungu, 64 ans, et Hakainde Hichilema, 59 ans, homme d'affaires autodidacte et charismatique qui se présente pour la sixième fois.

Plus serré qu'en 2016

La hausse du coût de la vie a érodé la base de soutien du président sortant, selon les sondages, et l'élection pourrait être plus serrée qu'en 2016, quand Hakainde Hichilema, surnommé "HH", avait perdu d'un peu plus de 100 000 voix.

Edgar Lungu, avocat de formation, est critiqué pour avoir emprunté de façon insoutenable, notamment auprès de créanciers chinois, pour financer une frénésie de projets d'infrastructure. L'inflation a grimpé à plus de 20 % sous sa présidence et fin 2020, la Zambie est devenue le premier pays d'Afrique à se retrouver en défaut de paiement depuis l'apparition du coronavirus.

Des tensions ont éclaté à l'approche du vote, avec des violences sporadiques entre partisans du Front patriotique (PF) au pouvoir et ceux du Parti uni pour le développement national (UPND) de "HH", poussant Edgar Lungu à déployer l'armée. L'opposition a dénoncé ce geste sans précédent en le qualifiant de tactique d'intimidation, ce que le PF dément.

Résultats avant dimanche

Le président s'est montré aussi de plus en plus dur à l'égard de l'opposition depuis son arrivée à la tête de l'État en 2015, faisant craindre des tensions en cas de contestation des résultats, qui devraient être connus d'ici dimanche soir.

Quelque sept millions d'électeurs sont attendus aux urnes dans ce pays de 17 millions. Outre le président, ils votent aussi pour les législatives et les municipales. Les bureaux ouvrent à 6 h et ferment à 18 h. Le gagnant doit obtenir plus de 50 % des voix pour éviter un second tour, ce que les observateurs jugent peu probable.

"Laissons le peuple zambien décider qui le dirigera", a déclaré "HH" à la veille du scrutin, réitérant ses promesses de redresser l'économie et appelant la commission électorale à garantir un scrutin "libre et équitable". Edgar Lungu s'est dit certain d'obtenir 500 000 voix de plus que son rival car "les gens me connaissent maintenant".

L'opposition a accusé le gouvernement de chercher à entraver la campagne de "HH", ce que le PF a démenti avec véhémence. Des observateurs locaux et internationaux seront disséminés dans les bureaux de vote. Le gouvernement a menacé de bloquer Internet si certains "colportent des faussetés pouvant déstabiliser" l'élection.

