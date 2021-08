Le nord de l'Algérie vient à bout des violents feux de forêt

Des hommes éteignent un feu de forêt près du village d'El Bir, dans la province de Béjaïa (Algérie), le 16 août 2021. © Abdelaziz Boumzar

Il n'y a plus un seul feu de forêt en Algérie, a fait savoir, mercredi, la Protection civile algérienne. Les incendies qui ont ravagé le nord du pays pendant plus d'une semaine, et fait au moins 90 morts, sont définitivement éteints. Vingt-deux suspects sont en détention.