Côte d'Ivoire : près de 50 personnes cas contact au virus Ebola

Quelque 49 cas contact au virus Ebola ont été recensés en Côte d'Ivoire, a indiqué, jeudi, l'Organisation mondiale de la santé. Les malades ont été infectés après avoir été en contact avec une jeune Guinéenne atteinte par le virus. Et non 49 personnes positives comme publié par erreur auparavant.

En côte d’Ivoire, quarante-neuf personnes ont été cas contact au virus Ebola à Abidjan, a indiqué jeudi 19 août l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et non cas positif comme précédemment annoncé sur notre site.

Ces personnes ont été en contact avec une jeune Guinéenne qui avait quitté, par la route, la ville de Labé, en Guinée, la semaine dernière, pour se rendre dans la capitale économique ivoirienne, distante de 1 500 km.

"Quarante-neuf cas contacts sur le trajet ont déjà été recensés et également dans les familles au point de départ à Labé", a déclaré Georges Ki-Zerbo, expert de l'OMS lors d'un point de presse en ligne de la branche Afrique de l'organisation.

"À Labé, 58 contacts ont été identifiés", avait déclaré, mercredi, à l'AFP, Elhadj Mamadou Houdy Bah, directeur régional de la santé de la ville. "La bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont présenté aucun signe pour l'instant. Ils sont bien suivis", avait-il ajouté.

Veille sanitaire

Un médecin ivoirien a précisé que 70 personnes étaient à bord du car dans lequel a voyagé la jeune femme. "Trente-trois sont arrivées à Abidjan, et le reste est disséminé dans toute la Côte d'Ivoire", a-t-il dit. Le car a notamment fait escale à Duékoué et Guezabo (Ouest), ainsi que dans la capitale administrative ivoirienne Yamoussoukro.

"Un maillage a été fait et nous avons pu circonscrire les communautés dans lesquelles ces personnes" vivent, a affirmé le ministre ivoirien de la Santé, Pierre Demba, lors du même point de presse.

"Nous avons mis l'accent sur la veille sanitaire : informer tous nos centres de santé et les structures communautaires pour que des cas éventuels puissent être indiqués et pris en charge, ce qui a amené à dénoncer des cas qui se sont avérés faux", a-t-il ajouté.

Trois cas ainsi suspectés ont été déclarés négatifs au virus Ebola, selon les autorités sanitaires ivoiriennes.

M. Demba s'est rendu, mercredi, à la frontière entre son pays et la Guinée pour "sensibiliser" les soignants et les communautés "sur les échanges transfrontaliers" et la nécessité d'une "veille renforcée".

Aucun cas depuis 1994

Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS-Afrique a salué "la solidarité remarquable" entre la Guinée et la Côte d'Ivoire face à Ebola, et "la rapidité de réaction" des autorités ivoiriennes.

La Guinée, assistée de l'OMS, a livré à son voisin 5 000 doses de vaccin anti-Ebola deux jours après l'annonce, le 14 août, de la détection du virus sur la jeune femme infectée, et les vaccinations ont débuté, lundi, en Côte d'Ivoire.

Avec le Liberia et la Sierra Leone, la Guinée avait été durement touchée de 2013 à 2016 par une épidémie d'Ebola ayant fait des milliers de morts. Le virus y était réapparu en début d'année.

Bien que la Côte d'Ivoire ait des frontières communes avec la Guinée et le Liberia, le pays n'avait enregistré aucun cas confirmé de la maladie à virus Ebola depuis 1994, l'année où un scientifique avait été infecté durant une épidémie chez les chimpanzés.

