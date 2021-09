La Côte d'Ivoire annonce une "découverte majeure" de pétrole et de gaz naturel

Cette photo prise le 14 novembre 2016, à Abidjan, montre les installations de la Société ivoirienne de raffinage. © AFP (Archives)

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

De larges réserves de pétrole et de gaz naturel ont été reperées au large des côtes ivoiriennes par le groupe italien Eni. Une "découverte majeure", selon le ministère ivoirien des Mines et du Pétrole, qui table sur une accélération de la production pétrolière et gazière de la Côte d'Ivoire dans les années à venir.