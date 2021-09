Législatives au Maroc : l'avenir des islamistes au pouvoir en jeu

Le roi du Maroc Mohammed VI, le 20 août 2020, lors d'un discours dans la ville d'Al-Hoceïma. © Palais royal du Maroc, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 6 mn

Le Maroc vote mercredi pour renouveler les 395 sièges de députés de la Chambre des représentants et plus de 31 000 élus locaux. Le Parti justice et développement (PJD, islamiste modéré) espère un troisième mandat à la tête du gouvernement.