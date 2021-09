Amobé Mévégué, figure incontournable de la culture chez RFI et France 24, est mort

Amobé Mévégué, journaliste culture chez France 24 et RFI.

France Médias Monde a la douleur d'annoncer la disparition brutale d'Amobé Mévégué, mort à l'âge de 53 ans d'une maladie soudaine. Journaliste spécialisé pour France 24 depuis plus de 11 ans, Amobé Mévégué était une figure de référence dans les domaines de la culture et la musique africaine.

Le journaliste et producteur radio Amobé Mévégué, figure du monde de la culture africaine, nous a quitté. France 24 a appris avec une profonde tristesse sa disparition soudaine le 8 septembre 2021.

Présentateur depuis 2010 sur France 24 de l’émission culturelle "À l’Affiche !" et chroniqueur musical, Amobé Mévégué avait également présenté l’émission "Plein Sud" sur RFI, où il était resté très proche des équipes. Il avait aussi collaboré avec TV5 Monde, MCM Africa, France Ô et fondé la chaîne panafricaine Ubiznewstv-OM5.

À France 24 comme à RFI, Amobé Mévégué, citoyen voyageur des deux continents, a toujours su créer des ponts entre les cultures européennes et africaines. Il était un visage et une voix plébiscités par les téléspectateurs et les auditeurs des chaînes de France Médias Monde qui lui rendent hommage sur les antennes dès aujourd’hui.

France Médias Monde s’associe pleinement à la douleur de sa famille, son épouse Coumba, ses deux enfants, et de ses proches, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui l’ont connu.

