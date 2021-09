Maroc : les islamistes du PJD fustigent "violations et irrégularités" durant les élections

Des membres du Parti islamiste pour la justice et le développement (PJD) lors d'une conférence de presse à Rabat pour annoncer la démission de son président Saad-Eddine el-Othmani et de tous les membres de son secrétariat général, après sa déroute aux élections législatives et locales , le 9 septembre 2021.

© Fadel Senna, AFP