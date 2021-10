Le Mali convoque l'ambassadeur de France après des propos critiques d'Emmanuel Macron

Le ministère malien des Affaires étrangères a convoqué, mardi, l’ambassadeur de France après les propos jugés "regrettables" du président Emmanuel Macron à l’encontre de la junte militaire au pouvoir.

Les relations se tendent davantage entre la France et le Mali. Le ministère malien des Affaires étrangères a convoqué, mardi 5 octobre, l’ambassadeur de France à Bamako, Joël Meyer, pour lui exprimer son mécontentement et son indignation après des commentaires du président français Emmanuel Macron, décrits comme inamicaux et désagréables.

"Le ministre a invité les autorités françaises à la retenue, en évitant des jugements de valeur", a commenté le ministère malien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le texte fustige les "propos inamicaux et désobligeants" d’Emmanuel Macron et exprime une "vive protestation contre ces propos regrettables", "de nature à nuire au développement de relations amicales", selon les propos du chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, rapportés das un communiqué.

Au cours de son entretien avec l’ambassadeur français, Abdoulaye Diop a appelé à une approche constructive des deux parties, avec pour priorité la lutte contre les groupes insurgés dans la région.

Des tensions grandissantes

Emmanuel Macron a appelé mardi à ce "que l’État revienne" au Mali, dans un contexte de fortes tensions avec le pays sahélien, où la France est en train de réduire son dispositif militaire. "Il faut que l’État revienne avec sa justice, son éducation, sa police partout, en particulier au Mali", où des pans entiers de territoire restent livrés à eux-mêmes face aux jihadistes, aux tensions intercommunautaires et aux trafics, a-t-il dit.

À la tribune de l'Assemblée des Nations unies, le Premier ministre malien Choguel Maïga avait reproché à la France d’abandonner le Mali dans la lutte contre les groupes islamiste.

Le président français avait alors qualifié, jeudi dernier, de "honte" les accusations d’"abandon en plein vol" du Mali par la France.

Une crise autour de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel

La diplomatie malienne, dans son communiqué, appelle la France à "se concentrer sur l’essentiel, notamment la lutte contre le terrorisme dans le Sahel".

Les relations entre Bamako et Paris n’ont cessé de se dégrader depuis l’annonce cet été par Emmanuel Macron d’une" transformation profonde" de la présence militaire française au Mali, avec l’objectif de maintenir à terme entre 2 500 et 3 000 soldats au Sahel, sur les 5 100 mobilisés actuellement dans le cadre de l’opération Barkhane.

Les Français voient leur influence contestée au Mali, notamment par la Russie. La junte malienne au pouvoir envisage de recourir aux services des paramilitaires russes de la sulfureuse société privée Wagner. Or une présence de ces "mercenaires" serait "incompatible" avec le maintien de la présence militaire française au Mali, ne cesse d’avertir Paris.

