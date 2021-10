LONG FORMAT

Thomas Sankara, un héros africain

Thomas Sankara, jeune président du Burkina Faso, a été assassiné en 1987, quatre ans après le coup d'État qui l'avait porté au pouvoir. © France 24

Texte par : David GORMEZANO Suivre

Le procès de l'assassinat de Thomas Sankara doit s'ouvrir lundi 11 octobre, devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Son principal accusé, l'ancien président burkinabè Blaise Compaoré, qui vit en exil en Côte d'Ivoire, n'y assistera pas. Plus de 30 ans après sa disparition, France 24 vous propose un portrait de celui qui, par son intégrité et par son verbe, fascine encore, en Afrique et ailleurs.