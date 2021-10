OCTOBRE ROSE

En Afrique, le cancer du sein souvent détecté à un stade trop avancé

Campagne de dépistage du cancer du sein en Tunisie, octobre 2021. © France 24

Texte par : Bahar MAKOOI | Vidéo par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

L'Afrique connaît l'un des plus forts taux de mortalité par cancer du sein. Les femmes qui meurent de cette maladie sont de plus en plus jeunes et se rendent à l’hôpital à un stade trop avancé, déplore l’OMS, qui mise sur davantage de sensibilisation. Les examens et traitements anticancéreux ne sont pas encore accessibles à toutes.