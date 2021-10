REPORTAGE

Octobre rose : souffrir d'un cancer du sein dans le nord du Togo

N'yothot Kpakou vit dans l'extrême nord du Togo et souffre d'un cancer du sein depuis une dizaine d'années. © Emmanuelle Sodji et Raphaël N'Talé, France 24

Texte par : Raphaël NTALE | Emmanuelle SODJI

Le 19 octobre marque la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein, première cause de mortalité par cancer chez les femmes dans le monde. Cette maladie en a tué 685 000 l’année dernière, principalement dans les pays les plus pauvres de la planète, où le dépistage et l’accès au traitement est compliqué, selon l’OMS. France 24 se mobilise pour une journée spéciale.