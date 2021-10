Soudan : plusieurs dirigeants arrêtés, l’accès à Internet coupé

Des manifestants soudanais brandissent des drapeaux nationaux lors une manifestation à Khartoum, pour exiger la transition du gouvernement vers un régime civil, le 21 octobre 2021. © AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Après des semaines de tensions entre autorités civiles et militaires, des arrestations de dirigeants ont eu lieu, tôt lundi au Soudan, par des hommes armés non identifiés. L'accès à Internet a été coupé dans l'ensemble du pays et des manifestations sont organisées dans les rues de la capitale, Khartoum, pour protester contre les arrestations.