Mali : sept militaires maliens tués dans des attaques séparées

Des soldats maliens lors d'une patrouille près de la frontière nigérienne au Mali, le 23 août 2021. REUTERS - PAUL LORGERIE

Sept soldats maliens ont été tués samedi dans deux attaques séparées au Mali, pays du Sahel en proie à un cycle de violences jihadistes et à un contexte politique tendu. Les autorités militaires de transition affichent de plus en plus clairement leurs intentions de reporter les élections présidentielle et législatives prévues à partir du 27 février.