En pleine crise diplomatique, Alger salue des déclarations "respectueuses" de la France

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, s'est félicité mercredi des déclarations de la présidence française "manifestant du respect" envers l'Algérie, alors que les relations entre les deux pays s'étaient tendues après des propos d'Emmanuel Macron jugés "inadmissibles" par le pouvoir algérien.

Le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra, a salué mercredi 10 novembre des déclarations de la France "manifestant du respect" envers son pays en pleine crise diplomatique, et annoncé qu'Alger participerait vendredi à une conférence sur la Libye à Paris.

Selon le palais de l'Élysée mardi, le président Emmanuel Macron "regrette les polémiques et les malentendus" avec l'Algérie et assure avoir "le plus grand respect pour la nation algérienne" et "son histoire".

Emmanuel Macron avait déclenché la colère d'Alger après des propos – rapportés le 2 octobre par Le Monde – accusant le système "politico-militaire" algérien d'entretenir une "rente mémorielle" en servant à son peuple une "histoire officielle" qui "ne s'appuie pas sur des vérités". D'après le quotidien, il avait questionné l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française.

"Contrairement aux déclarations à l'origine de la crise, celles (faites mardi par l'Élysée) sont raisonnables et comportent des idées montrant du respect pour l'Algérie, son histoire, son passé, son présent et aussi pour la souveraineté algérienne", a dit Ramtane Lamamra à la presse.

Il a en outre annoncé que "l'Algérie prendra part à la conférence" internationale sur la Libye, "mais pas au niveau du président de la République", Abdelmadjid Tebboune.

"Les conditions ne sont pas réunies pour qu'il participe personnellement à cette conférence, en dépit de son attachement au rôle actif de l'Algérie aux côtés des frères libyens ainsi qu'au règlement pacifique et démocratique escompté de la question libyenne", a ajouté le ministre à l'issue d'une rencontre à Alger des chefs de missions diplomatiques et consulaires algériennes.

Crise diplomatique

Le 3 octobre, l'Algérie avait rappelé son ambassadeur en France en signe de protestation aux déclarations rapportées par Le Monde et interdit le survol de son territoire aux avions militaires français desservant le Sahel, où sont déployées les troupes de l'opération antijihadiste Barkhane.

"Le président Macron a le plus grand respect pour la nation algérienne, pour son histoire et pour la souveraineté de l'Algérie", a souligné l'Élysée mardi. Et il souhaite que la relation bilatérale se développe "au bénéfice des populations algérienne et française mais également pour répondre aux grands défis régionaux, à commencer par la Libye".

Selon l'Élysée, le président algérien a été invité à la conférence visant à aider la Libye à sortir de la crise en préparant l'élection présidentielle prévue le 24 décembre.

Selon les médias algériens, c'est Ramtane Lamamra qui représentera l'Algérie à cette conférence. Il s'agirait du premier déplacement à Paris d'un responsable algérien de ce rang depuis le rappel de l'ambassadeur à Paris.

Abdelmadjid Tebboune a prévenu samedi qu'il ne ferait pas "le premier pas" pour tenter d'apaiser les tensions avec son homologue français qui, avec ses propos, "a rouvert un vieux conflit de manière totalement inutile".

"Pourquoi a-t-il dit ça ? Je pense que c'était pour des raisons électorales stratégiques", a ajouté le président Tebboune dans un entretien à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel.

