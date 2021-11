Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz au Maroc pour une visite historique

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, à Jérusalem le 1er août 2021. © Abir Sultan, Pool via REUTERS, archives

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Gwendoline DEBONO 4 mn

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, est à Rabat pour une visite historique au Maroc, visant à renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays, un an après la normalisation de leurs relations et en pleine tension entre Alger et Rabat.