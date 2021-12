Au Forum de Dakar, la crainte que la menace jihadiste ne s'étende aux pays de la côte

Le Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique se tient les 5 et 7 décembre 2021 à Dakar, au Sénégal. © Capture d'écran, France 24

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Marc PERELMAN 1 mn

La pandémie de Covid-19 et la situation au Sahel seront au cœur des discussions du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique lundi et mardi à Dakar, au Sénégal.