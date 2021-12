Burkina Faso : le Premier ministre Christophe Dabiré et son gouvernement démis

Le Premier ministre burkinabè a démissionné mercredi soir, entraînant automatiquement la démission de l'ensemble du gouvernement. Fin novembre, le président Roch Marc Christian Kaboré avait annoncé des changements à venir pour constituer une équipe gouvernementale "resserrée et plus soudée" face au défi jihadiste qui menace la sécurité du pays.

Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a mis fin, mercredi 8 décembre, aux fonctions de son Premier ministre Christophe Marie Joseph Dabiré, auteur d'une "lettre de démission", entraînant automatiquement celle de l'ensemble du gouvernement.

"Le président du Faso (...) vu la lettre de démission (...) du 8 décembre 2021 portant démission du Premier ministre décrète : Il est mis fin aux fonctions de Premier ministre de M. Christophe Joseph Marie Dabiré", a déclaré sur la télévision publique le secrétaire général du gouvernement, Stéphane Wenceslas Sanou, faisant lecture du décret présidentiel.

Cette démission du Premier ministre entraîne automatiquement celle de l'ensemble du gouvernement, selon les dispositions légales au Burkina Faso. Conformément aux textes, "les membres du gouvernement sortant assurent l'expédition des affaires courantes des départements ministériels jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement", a précisé le secrétaire général du gouvernement.

Des autorités critiquées pour leur "incapacité" à faire face aux violences jihadistes

En poste depuis janvier 2019, Christophe Dabiré, ancien commissaire chargé du commerce, de la concurrence et de la coopération de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), avait été reconduit en janvier 2021, après la réélection de Roch Marc Christian Kaboré pour son second et dernier mandat.

Le 26 novembre, à la veille d'une marche pour dénoncer "l'incapacité" des autorités à faire face aux violences jihadistes qui ont fait environ 2 000 morts et 1,4 million de déplacés depuis 2015, le président Kaboré avait annoncé de nouvelles mesures, soulignant "la nécessité de constituer, au plan gouvernemental, une équipe resserrée et plus soudée".

Le président burkinabè avait aussi annoncé le lancement la semaine prochaine d'une "opération mains propres", "pour vider tous les dossiers pendants de corruption et éclaircir toutes les affaires qui polluent le quotidien des Burkinabè épris de bonne gouvernance et de démocratie".

Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences attribuées à des groupes armés jihadistes, affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique.

