Les fèves de cacao de Madagascar, parmi les plus convoitées au monde

C'est la reine de Madagascar : la fève de cacao, prisée par les plus grands maîtres chocolatiers au monde. Le cacao de Madagascar est le seul à avoir obtenu le label "cacao fin" en Afrique. La grande île a reçu une médaille d'or et deux médailles de bronze lors de la compétition internationale du meilleur cacao. Reportage de Gaëlle Borgia.

C'est dans la vallée du Sambirano, située dans le nord-ouest de Madagascar, que poussent les fèves de cacao les plus réputées au monde. Dans cette région du monde, localisée entre l'Équateur et les tropiques, on trouve en forte propension la fève "criollo", la plus recherchée parmi les trois qui existent sur la planète.

Ce produit phare est devenu la principale source de revenu de 30 000 paysans malgaches qui revendent leur cacao à des collecteurs. Une culture rentable pendant la haute saison – entre septembre et février – qui constitue la principale ressource financière de ceux qui la cultivent.

Ces fèves ont la particularité de donner du chocolat fin, particulièrement apprécié par les maîtres chocolatiers du monde entier. Son goût acidulée, différent de l'amertume des autres fèves, la rende unique et en fait un produit régulièrement récompensé dans les concours internationaux.

Au total, quelque 13 000 tonnes de chocolat malgache sont exportées chaque année, ce qui représente moins de 1 % de la production mondiale, mais grâce à des arômes uniques Madagascar s'est offert le sommet du haut de gamme.

