La pétanque, une passion béninoise

Aux heures les plus chaudes de la journée, des joueurs de pétanque s'affrontent sur des boulodromes improvisés un peu partout au Bénin. La discipline, devenue une véritable passion dans le cœur des Béninois, rassemble des joueurs de tous âges et tous milieux confondus.

Saviez-vous que le Bénin est devenu champion du monde des nations de pétanque en battant le Luxembourg en finale ? Rien de surprenant quand on sait la passion que les Béninois réservent à cette discipline depuis plusieurs années. En 2016, ce petit pays d'Afrique était déjà déjà vice-champion du monde. C'est donc logiquement que le Bénin accueillera, en décembre 2022, l'organisation des championnats du monde de pétanque.

Sur des boulodromes improvisés, pas de barrières sociales ni de creuset de génération. Seul le jeu compte dans un esprit convivial et chaleureux. “C'est l'un des sports les plus populaires au Bénin. Vieux comme jeune tu peux jouer, et ça se joue dans toutes les rues, même les femmes jouent aux boules au Bénin", explique Franck Adjaho de l’association des jeunes boulistes de Cotonou, répondant aux questions de la journaliste Emmanuelle Sodji de France 24.

Moctar Séro, membre du Prestige Club de Kpondehou, au talent très prometteur, rêve lui de défendre les couleurs de son pays pour le prochain mondial en 2022. "Je suis déjà allé trois fois en pré-sélection. Je n'ai pas réussi car je manquais d'expérience. Maintenant j'ai pris du recul, je pense que cette fois-ci je pourrais intégrer cette équipe.”

Pour l'instant, seule la pétanque ramène au Bénin des titres sportifs de haut niveau. Les autorités comptent bien exploiter ces bons résultats. Elles viennent d'ailleurs, chose inédite sur le continent, d'ouvrir une école privée flambant neuve avec une section spéciale pour les arbitres.

