Le Mali dénonce une "violation" de son espace aérien par un avion militaire français

L'Asecna, organisation de gestion des espaces aériens dans une grande partie de l'Afrique, a signalé aux autorités maliennes une violation de leur espace par un avion militaire français, a-t-on appris auprès des autorités aériennes maliennes mercredi.

Publicité Lire la suite

L'espace aérien malien sujet à controverse. Un signalement effectué mardi 12 janvier par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) pose la question de l'impact sur les opérations militaires non seulement françaises, mais aussi internationales, de la fermeture par le Mali de ses frontières aériennes (et terrestres), en représailles à des sanctions similaires de la Cédéao.

Dans un communiqué publié mercredi soir, le gouvernement malien assure avoir "dénoncé cette violation de l'espace aérien du Mali auprès des autorités françaises qui ont, au demeurant, décidé de soutenir les sanctions de la Cédéao, parmi lesquelles figure la fermeture des frontières terrestres et aériennes de ses pays membres avec le Mali".

Le gouvernement malien ajoute, dans le communiqué, qu'il "décline toute responsabilité relative aux risques auxquels les auteurs de ces pratiques pourraient s'exposer, en cas de nouvelle violation de notre espace aérien".

La France, engagée militairement au Mali et au Sahel, mais aussi la force de l'ONU au Mali (Minusma), effectuent constamment des vols entre la sous-région et le Mali, pour l'approvisionnement et les opérations.

Logiquement ceci remet en question toutes les opérations françaises et la présence française au #Mali #Barkhane… à suivre pic.twitter.com/3MYK9BOzsj — Wassim Nasr (@SimNasr) January 12, 2022

Interrogée par l'AFP, une source militaire française à Paris a déclaré : "À ce stade, nous n'avons reçu aucune indication officielle concernant d'éventuelles restrictions dans le domaine aérien". En outre "nous sommes liés par des accords de défense".

"Toutes les procédures ont été respectées. L'avion a déposé un plan de vol qui a été approuvé par les autorités maliennes. Et comme le veut la procédure suivie à chaque fois, à l'entrée de l'espace aérien malien, on bascule le transpondeur en mode de fonctionnement militaire. Pour nous, il n'y a pas de sujet", a ajouté la même source.

La mission de l'ONU a dit à l'AFP que jusqu'alors, les opérations de la Minusma n'étaient pas affectées.

Une autorisation de survol du Mali possible "par dérogation"

L'Asecna a informé mardi l'Aviation civile malienne qu'un Airbus A400 de transport avait enfreint le même jour l'ordre malien de suspension des vols entre les États membres de la Cédéao et le Mali, indiquent des documents publiés sur les réseaux sociaux.

Le PDG des aéroports du Mali, le colonel Lassina Togola, a dit à l'AFP que ces documents étaient authentiques.

L'appareil a effectué l'aller-retour entre Abidjan (Côte d'Ivoire, voisine du Mali) et Gao (Mali), où l'armée française a une base importante, disent les documents. L'Asecna dit ne pas avoir été informée préalablement de l'existence du vol. L'appareil est entré en contact avec les centres de contrôle de Ouagadougou (Burkina Faso) et Niamey (Niger) qui lui ont rappelé l'interdiction d'entrée dans l'espace malien, détaillent les documents.

Côte d'Ivoire, Burkina et Niger sont tous membres de la Cédéao.

L'appareil a coupé le contact avec les centres de contrôle et a poursuivi sa route, rapportent les fiches de l'Asecna.

Interrogé pour savoir si cela signifiait que les vols militaires français, mais aussi ceux de la Minusma en provenance de pays de la Cédéao, étaient concernés par l'interdiction malienne, le PDG des aéroports du Mali a répondu que "les frontières sont fermées aux pays de la Cédéao, donc (...) les aéronefs ne peuvent venir au Mali en provenance de ces États".

"Toutefois par dérogation, une autorisation pourra être accordée sur demande du transporteur", a-t-il ajouté sans préciser si les appareils de la force antijihadiste française ou ceux de la Minusma bénéficiaient d'une exemption.

La Cédéao a, parmi d'autres mesures, ordonné dimanche la fermeture des frontières de ses États membres avec le Mali pour sanctionner le projet de la junte de se maintenir au pouvoir plusieurs années après deux coups d'État. Le Mali a ordonné en retour la fermeture de ses frontières. Plusieurs compagnies aériennes civiles de la région ont suspendu leurs vols vers le Mali.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne