REPORTAGE

Sénégal : la mairie de Dakar, enjeu majeur des élections locales

Une affiche appelle à voter pour la candidate et maire sortante Soham El Wardini aux élections locales de Dakar, au Sénégal. © capture d'écran France 24

Texte par : Sarah Sakho | Elimane NDAO 2 mn

Dernière ligne droite avant les élections locales. Les Sénégalais sont appelés aux urnes dimanche pour élire leur maire et les présidents de conseil départemental, lors d'un scrutin qui a valeur de test pour le président Macky Sall et ses adversaires. Ces élections sont les premières depuis la présidentielle de 2019 qui a reconduit Macky Sall à la tête du pays et depuis les troubles qui ont secoué le pouvoir en mars 2021 et revigoré l'opposition. Un enjeu crucial pour la capitale, Dakar.