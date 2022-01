Repères

Le Burkina Faso déstabilisé par les violences jihadistes

Un camp de déplacés géré par les Nations unies à Kaya, dans le centre du Burkina Faso, le 14 octobre 2020. © UNOCHA - OLYMPIA DE MAISMONT

Texte par : David GORMEZANO Suivre 4 mn

Au Burkina Faso, depuis 2015, les attaques de groupes jihadistes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique ont fait plus de 2 000 morts, civils et militaires, et contraint 1,5 million de personnes à fuir leur foyer. Ces derniers mois, une partie de l’armée n'a cessé de contester la stratégie et les moyens mis en place par le gouvernement pour lutter contre le terrorisme islamiste. Chronologie d’une crise sécuritaire qui a embrasé le pays sahélien.