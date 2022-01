La France "ne peut pas rester au Mali à n'importe quel prix", selon Florence Parly

La Task Force multinationale Takuba, créée pour aider le Mali dans sa lutte contre les jihadistes, comprend des troupes venues de toute l'Europe. © Thomas Coex AFP

Texte par : FRANCE 24

La ministre française des Armées, Florence Parly, a estimé samedi que la France ne peut pas rester au Mali à n'importe quel prix, au vu des conditions de plus en plus difficiles de son intervention militaire sur place. Alors que Bamako souhaite revoir plusieurs accords de défense, Paris et ses alliés européens se sont donnés deux semaines pour décider de l'évolution de leur engagement militaire dans le pays.