Burkina Faso : la force Barkhane tue dix jihadistes impliqués dans l'attaque d'Inata

Dix jihadistes, membres d'un "groupe affilié à l'organisation Ansarul Islam", ont été éliminés par la force française Barkhane dans la nuit de lundi à mardi. Ils étaient impliqués dans l'attaque sanglante du 14 novembre 2021 contre le camp de gendarmerie d'Inata. L'état-major des armées françaises a ajouté que quatre civils avaient été tués lors de l'opération.

Dix jihadistes impliqués dans la mort de 53 gendarmes à Inata, dans le nord du Burkina Faso, en novembre 2021, ont été tués lors d'une opération de la force française Barkhane dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé jeudi 10 février l'état-major des armées françaises. Ils étaient membres d'un "groupe affilié à l'organisation Ansarul Islam" qui a conduit de "nombreuses attaques contre les populations civiles" et contre les forces de sécurité, notamment à Inata, a-t-il précisé dans un communiqué.

Au petit matin du 14 novembre, une colonne de pick-up et de motos comprenant "plus de 300 combattants" de groupes armés jihadistes, selon des sources militaires, avaient pris d'assaut le camp du détachement de gendarmerie d'Inata.

L'attaque, la plus meurtrière contre les forces de défense et de sécurité depuis que le Burkina Faso est confronté aux actions jihadistes, avait fait au moins 57 morts, dont 53 gendarmes, et mis en exergue l'impuissance grandissante de l'armée face aux actions répétées des jihadistes.

Violents combats

"Après avoir localisé et identifié le groupe à partir de différentes sources de renseignement, une première frappe aérienne a été exécutée à proximité du campement" de jihadistes, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Ouahigouya, a indiqué l'état-major des armées françaises.

"Un groupe de commandos, appuyé par un hélicoptère d’attaque, a ensuite été déposé au sol pour reconnaître et fouiller le campement", a-t-il ajouté. "Il a alors été pris à partie par une dizaine de terroristes embusqués, qui ont été neutralisés avec l'appui de l’hélicoptère d'attaque après de violents combats", a-t-il précisé. "Une quantité importante d’armement, des explosifs, des mortiers et des obus ont été par ailleurs saisis."

Malgré "toutes les mesures prises", "quatre civils, présents sur le campement au milieu des terroristes, ont perdu la vie lors des échanges de tirs", a déploré l'état-major des armées. "Conformément aux règles, les corps ont été enterrés avec toute la dignité nécessaire."

Aucun blessé n'est à déplorer côté français, a précisé le porte-parole de l'état-major, le colonel Pascal Ianni.

