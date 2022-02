Déforestation en Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara fulmine contre les "donneurs de leçons" de l'UE

Dans une interview exclusive donnée à France 24 et à RFI à l'occasion du sommet UE-UA qui s'ouvre jeudi à Bruxelles, Alassane Ouattara fulmine contre les européens "donneurs de leçons", qui ont pourtant "pollué le monde entier". La production de cacao aggravant la déforestation en Côte d'Ivoire, le président s'insurge contre la perspective d'une loi européenne qui bloquerait l'accès du cacao ivoirien au marché européen.

Lors d'un entretien exclusif à France 24 et à RFI depuis Bruxelles, le président ivoirien, Alassane Ouattara s'est exprimé au sujet de l'un des volets du sommet UE-Afrique, qui s'ouvre jeudi 17 février dans la capitale belge : l'environnement. Le président a accusé les pays occidentaux – responsables de l'essentiel de la pollution mondiale depuis la révolution industrielle – de donner des "leçons" d'écologie à l'Afrique. Alors que l'Union européenne (UE) pourrait prochainement ne plus acheter de cacao ivoirien – invoquant des considérations écologiques –, le président ivoirien prévient que son pays pourrait alors le vendre sur d'autres marchés.

Sur France 24 et RFI, le président Ouattara s'est notamment insurgé contre les députés européens qui envisagent de voter une loi contre les produits soupçonnés d'être issus de la déforestation, tel le cacao. Avec cette loi, ces produits se verraient privés d'accès au marché européen. Dans le viseur du Parlement européen, se trouve justement, et notamment, la Côte d'Ivoire, où, selon plusieurs rapports, les plantations cacaoyères continueraient de s'étendre au détriment de la forêt tropicale.

Une décision qui "n'est pas dans l'intérêt" de l'UE, a tranché d'emblée le chef d'État, notant que si les Européens ne veulent pas acheter le cacao ivoirien, "d'autres le feront à leur place".

Plutôt que de faire des "menaces", "travaillons ensemble à ce que la production de cacao soit durable", a exhorté le président Ouattara.

Le Président se dit d'accord pour placer l'environnement au cœur des préoccupations ivoiriennes, rappelant toutefois la responsabilité secondaire du continent africain dans la pollution mondiale. Les émissions du continent africain représentaient entre 5 % et 20 % de la pollution atmosphérique globale en 2014, selon une étude franco-ivorienne pilotée par le Laboratoire d'Aérologie (CNRS/Université Toulouse-3).

Des pays européens qui, "jusqu'à 'il y a trente ans, utilisaient le charbon, et ont pollué le monde entier, voudraient aujourd'hui nous donner des leçons", s'indigne le président ivoirien.

Pour lui, l'Afrique n'est pas à l'origine de phénomènes causés par le dérèglement climatique, comme les intempéries qui pourtant, "tuent des gens chez nous", poursuit-il.

Dans les relations entre Afrique et Europe, la "considération" doit devenir réciproque selon le président ivoirien, qui espère que ce sommet UE-Afrique représentera l'opportunité d'aborder les "engagements non respectés", et d'aller au-delà des vœux pieux : "les engagements, c'est bien ; mais nous avons surtout besoin d'un soutien financier", a-t-il conclu.

En 2017, les grands industriels du chocolat s'étaient engagés avec le gouvernement ivoirien à tout faire pour débarrasser le cacao issu de la déforestation de leur chaîne d'approvisionnement. Pour l'ONG environnementale américaine Mighty Earth, il ne s'agissait là que de vaines paroles : quelque 19 000 ha de forêts ont été détruits depuis 2019 en Côte d'Ivoire selon l'ONG, soit 2 % de son couvert forestier disparus en trois ans.

Outre le cacao, les exportations de café et d'agrumes sont considérées comme les causes principales de la déforestation en Côte d'Ivoire.

