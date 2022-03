Le journaliste marocain Omar Radi condamné en appel à six ans de prison ferme

La mère d'Omar Radi manifestait à Casablanca, le 22 septembre 2020, pour réclamer sa relaxe. © Fadel Senna, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Conformément à la peine prononcée en première instance, Omar Radi a été condamné, jeudi, à six ans de prison ferme pour des accusations d'"espionnage" et de "viol". L'avocat du journaliste et militant des droits humains va se pourvoir en cassation.