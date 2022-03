En Éthiopie, le gouvernement décrète une "trêve humanitaire illimitée"

Des personnes se reposent à l'entrée de l'hôtel Agda, à Semera, ville de la région Afar en Éthiopie, le 14 février 2022. © Eduardo Soteras, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Une "trêve humanitaire illimitée" a été décrétée jeudi par le gouvernement éthiopien pour "sauver des vies et réduire la souffrance humaine". Plus de neuf millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire dans le nord du pays, où forces progouvernementales et rebelles du Tigré s'affrontent depuis novembre 2020.