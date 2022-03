Somalie : des dizaines de morts dans une double attaque revendiquée par les Shebab

Des personnes transportent le corps d'un individu tué dans une attaque à Beledweyne, à l'aéroport international de Mogadiscio, en Somalie, le 24 mars 2022. © Hassan Ali Elmi, AFP

Texte par : FRANCE 24

Une double attaque survenue mercredi soir dans le centre de la Somalie et revendiquée par les Shebab a causé la mort d'au moins 48 personnes. Le pays, et particulièrement sa capitale, ont été ces dernières semaines le théâtre de multiples attaques, alors que le pays attend depuis plus d'un an l'élection d'un nouveau Parlement et d'un nouveau président.