Après la réconciliation, le trafic maritime entre le Maroc et l'Espagne reprend

Le port de Tanger Med sur le détroit de Gibraltar le 28 juin 2019. © AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

Le trafic régulier des passagers et des autocars va reprendre mardi entre les ports marocains de Tanger Med et de Tanger-Ville et les ports espagnols d'Algesiras et de Tarifa. Cette reprise du trafic maritime fait suite à la normalisation des relations entre l'Espagne et le Maroc, brouillés pendant près d'un an en raison du dossier du Sahara occidental.