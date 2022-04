L'UE "arrête" ses formations militaires au Mali mais conserve sa présence au Sahel

Soldat espagnol montant la garde du camp de la Mission de formation de l'Union européenne, à Koulikoro, au Mali, le 28 novembre 2017. © Geert Vanden Wijngaert, AP

FRANCE 24

L'Union européenne a décidé lundi "d'arrêter" ses missions de formation et d'entraînement de l'armée et de la garde nationale au Mali, mais va rester au Sahel et se déployer dans les pays voisins, a annoncé le chef de la diplomatie européenne. En visite dans le pays, la ministre allemande des Affaires étrangères tranchera elle aussi d'ici la fin de semaine sur un potentiel retrait des forces allemandes.