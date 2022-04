Burkina Faso : une dizaine de personnes tuées dans une attaque contre un détachement militaire

Des soldats burkinabè patrouillent dans la région de Soum, dans le nord du Burkina Faso, le 14 novembre 2019. © Michele Cattani, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Une attaque jihadiste contre un détachement militaire a fait une dizaine de morts, dont cinq soldats burkinabè, dimanche dans le nord du Burkina Faso, selon des sources sécuritaires et locales. Depuis 2015, le pays est la cible d'attaques jihadistes perpétrées par des mouvements affiliés à Al-Qaïda et à l'EI, qui ont fait plus de 2 000 morts et 1,8 million de déplacés.