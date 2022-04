La Haute autorité de la Communication du Mali suspend définitivement la diffusion de France 24 et RFI

Photographie prise le 9 avril 2019 avec les logos de la chaîne d'information France 24 et de Radio France Internationale (RFI) à Issy-les-Moulineaux, près de Paris.

La Haute autorité de la Communication du Mali a rendu publique mercredi 27 avril sa décision de suspension définitive de France 24 et RFI qui ne sont plus diffusées au Mali, depuis le 17 mars dernier.

France Médias Monde conteste avec force une telle mesure et entend faire appel de cette décision. Elle utilisera toutes les autres voies de recours possibles. Nous continuerons à couvrir l’actualité au Mali qui intéresse l’Afrique toute entière comme le reste du monde.

Toutes les solutions techniques seront mises en œuvre pour rendre accessibles nos médias aux Maliennes et aux Maliens qui souhaitent continuer à recevoir une information libre, experte et ouverte sur le monde. FMM rappelle son attachement à l’indépendance et à la liberté d’informer.

