Antonio Guterres appelle les juntes à rendre le pouvoir aux civils en Afrique de l'Ouest

01:02 Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors d'une conférence de presse à Moscou, le 26 avril 2022. © POOL, Reuters

FRANCE 24

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé, dimanche, à Dakar, les juntes militaires au Burkina Faso, en Guinée et au Mali à rendre le pouvoir à des civils "dans les délais les plus brefs" et a exhorté les pays riches à "passer aux actes" face à l'urgence climatique et à s'acquitter de leurs promesses d'aide financière aux pays en développement.