Reportage : au Rwanda, une académie de football du PSG pour repérer les meilleurs espoirs

Le PSG, en collaboration avec Kigali, a ouvert une académie de football dans le district de Huye, dans le sud du Rwanda. L'occasion pour les 184 jeunes espoirs de dévoiler tout leur potentiel avec des entraîneurs formés par le club parisien. Reportage.

Abdul est passionné de football depuis son plus jeune âge. Après des sélections conduites dans tout le Rwanda, il fait partie des 184 talents, âgés de 6 à 15 ans, à avoir intégré l'académie du PSG inaugurée fin 2021 dans le sud du pays. "Je fais plusieurs entraînements par semaine, des dribbles, des tirs, des passes", témoigne l'enfant.

Objectif de ce centre : repérer les meilleurs espoirs, les faire progresser et les confronter à d'autres équipes. Abdul et 21 autres joueurs vont participer à la Coupe du monde de la PSG academy, qui sera organisée à Paris. "Les entraînements, ça m'aide à connaître encore plus le football. Je veux être le premier joueur rwandais à aller au PSG", explique Abdul.

Le Rwanda, 136e au classement Fifa, n'est pour le moment pas une nation du ballon rond. Pour changer cela, Kigali a conclu un partenariat de 10 millions d'euros par an avec le PSG pour promouvoir son image mais aussi pour développer le football dans le pays.

David Rumanzi fait partie des quatre entraîneurs locaux formés par le club parisien. "D'ici cinq ans, nos joueurs de l'académie seront déjà en train de jouer pour leurs équipes nationales dans les différents groupes d'âges, chez les moins de 15, 16 ou 17 ans", explique-t-il.

Le partenariat vise aussi à promouvoir le tourisme. Depuis 2019, le logo Visit Rwanda apparaît au Parc des Princes et sur le maillot d'entraînement du PSG. Depuis 2018, le Rwanda a aussi passé un accord similaire avec Arsenal – le club favori du président Paul Kagamé. Un an après, le nombre de touristes venant d'Europe a augmenté de 22 % dans le pays.

