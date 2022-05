Burkina Faso : une quarantaine de morts dans trois attaques perpétrées samedi

Les attaques au Burkina Faso ont fait plus de 2 000 morts et 1,8 million de déplacés, surtout dans le nord du pays. Ici, des militaires burkinabè patrouillant dans la région de Soum, au Nord, le 14 novembre 2019. © Michèle Cattani, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Une quarantaine de supplétifs de l'armée et de civils ont été tués samedi lors de trois attaques menées par des jihadistes présumés dans le nord et l'est du Burkina Faso, a appris lundi l'AFP de sources sécuritaires et locales.